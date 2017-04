Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Plus l'épreuve ultime arrive, plus les choix sont cornéliens pour les coachs. Lors de cette dernière salve de battles, les coachs ont eu plus de mal que d'habitude à effectuer leur choix.

Zazie est celle qui hésite le plus à chaque battle. Et lors de cette dernière salve, la coach paraît, pour le moins perdue. Quand elle doit choisir entre Will Barber et Delaurentis, la chanteuse prend de longues secondes avant de donner sa décision. Elle le sait et s'excuse : "je veux pas vous faire mariner, mais là c'est tellement compliqué pour de vrai". C'est en s'excusant qu'elle lâche le nom de Will Barber et s'explique à Delaurentis : "ça peut te paraître une décision un peu injuste par rapport à la façon dont tu as chanté, c'est vrai qu'il y a plus d'énigme, mais tu as super bien chanté. Je suis désolée".





Même chose pour le trio Colour of Rice, Elsa Roses et Alexandre Sookia. Elle prend le temps de réfléchir et opte pour le jeune homme qu'elle estime avoir la plus grande marche de progression. A peine a-t-elle effectué son choix, elle sort de son fauteuil pour prendre dans ses bras ses talents, et s'excuser une nouvelle fois. "C'est affreux comme choix" et promet de ne pas perdre de vue les deux jeunes femmes. Il y a le coach qui essaie de s'échapper pour ne pas avoir à choisir.

Quand Nikos Aliagas rappelle que c'est M Pokora qui a les clés du destin de Ry'm et Aurelle, le coach tente une pirouette : "ah, désolé, j'ai oublié les clés, je peux m'en aller ?" Mais il faut choisir. Il finira par opter pour la folie de Ry'm. Quand il doit choisir entre Vincent et Fonetyk & Dama, il est aussi embêté. "C'est vraiment compliqué, pour de vrai, cette fois", concède le chanteur avant de retenir le soulman.





Mika aussi réfléchit beaucoup avant d'annoncer le talent qu'il sauve, ce qui fait dire à Florent Pagny qu'il doit rentrer en méditation une demi-heure avant de choisir. S'il ne médite pas vraiment, en revanche, il laisse parfois échapper des petits "ah" pour se donner du temps, comme quand il doit choisir entre Agathe et Sofia. "Ça s'appelle des soupirs", se moque le baryton de The Voice. Le baryton, justement, c'est celui qui hésite le moins. Au moment de choisir, le chanteur ne tergiverse pas et annonce son choix sans trembler.