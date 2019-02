Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 23 février, sur TF1 : Hi Levelz a mis le feu au plateau avec “Can’t hold us” de Macklemore ft. Ryan Lewis.

Auteur, compositeur et rappeur, Hi Levelz découvre la musique grâce à sa maman. Passionnée de Jazz, de blues et de musique afro-américaine, elle lui transmet ses influences qu’il intègre aujourd’hui dans sa propre musique. Véritable autodidacte, ce parisien de 27 ans propose, dans ses compositions, un mélange de pop et de rap. Il se produit régulièrement sur scène, seul ou avec son groupe. Soutenu par sa maman, à qui il demande toujours son avis, il se lance ce soir un défi: reprendre pour la première fois, une chanson. “Mais c’est un bon défi. Il ne faut jamais rester dans sa zone de confort.”

Clash entre Soprano et Mika

Pour Hi Levelz, The Voice est l’occasion de faire découvrir son rap au grand public. Sur le plateau du studio 217, il reprend “Can’t hold us” de Macklemore ft. Ryan Lewis. Avant même le premier couplet de rock, Soprano se retourne suivi de près par Jenifer. Mika debout sur son fauteuil, pied sur le buzzer, se retourne à la dernière seconde. “Tu contrôlais la scène et tu as tout donné avec le smile et le flow,” se régale Soprano. “Je ne t’ai pas vu performer avec mes yeux mais je t’ai entendu et c’est tout ce qu’il faut,” explique Mika, lui aussi sous le charme. “On ne peut pas s’improviser chanteur de soul ou de blues. Soit on l’a, soit on ne l’a pas. Tu l’as et on était obligé de se retourner,” confie Jenifer.





“Bêtement, je me suis senti moins qualifié que certains de mes camarades pour travailler avec vous”. Julien Clerc justifie la raison pour laquelle il ne s’est pas retourné. S’engage alors une véritable guerre des mots entre les trois coachs pour tenter de convaincre Hi Levelz de rejoindre leur équipe. Soprano ne lâche rien et pourtant, c’est avec Mika que le talent a choisi de poursuivre l’aventure. Bienvenue dans The Voice !