Florent Pagny et Mika très émus, Zazie en pleurs avec des trémolos dans la voix, Pascal Obispo qui retire ses lunettes pour essuyer ses larmes… Cette image rare est la conséquence d’un duo hors norme qui a réalisé une prestation pleine d’émotions sur le plateau de The Voice.

Ce samedi 7 avril, c’est le début de la phase des duels. Deux talents de la même équipe vont s’affronter face à face. Chacun devra alors se surpasser pour faire la meilleure performance possible afin de convaincre son coach de le garder. Et pour cause, à l’issue de chaque duel, un seul d’entre eux sera sélectionné. Plus aucun repêchage ou vol de talent possible. C’est une place pour les grands shows en direct qui se joue.

A cette occasion, Zazie a décidé d'opposer deux de ses talents les plus atypiques et les plus doués, le très "sage" et mystique Gulaan à la jeune et talentueuse Maëlle. Les deux talent vont ainsi donner naissance à un petit miracle, un moment plein de magie sur le titre Fragile de Sting. Une rencontre entre deux univers qui va provoquer une vive émotion sur le plateau. Tous les coachs sans exception, ainsi que Nikos, seront touchés et émus par ce duo frappé par la grâce. Zazie aura d’ailleurs bien du mal à départager ses deux protégés et même à trouver les mots, tant sa voix est serrée par l'émotion. Pour Pascal Obispo, c'était sans doute "’un des meilleurs moments de cette saison". Même Florent Pagny aura du mal à contenir ses larmes : "T'as vu ce qu'on est en train de vivre ? On est tous en train de pleurer, ce n'est pas normal !"



