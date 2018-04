Par SB | Ecrit pour TF1 |

Pour cette dernière salve d’audition finale, Florent Pagny a fait monter sur scène trois trios. Des fortes personnalités, des voix pleines de charmes, de l’intensité et de l’émotion étaient au programme des réjouissances dans la team du taulier de The Voice. Le coach a décidé de poursuivre l’aventure avec Hobbs, impeccable sur son interprétation de « Stay With Me » de Sam Smith. Une prestation qui a particulièrement ému Pascal Obispo, au bord des larmes lorsque le jeune homme termine sa reprise. Il était opposé à Angelo (sur « Casser la voix ») et Joss Bari (sur « Family Portrait).

Florent Pagny a aussi sauvé la pétillante Isadora. La jolie blonde a repris de manière très énergique le tube « Les Bêtises » de Sabine Paturel. Une interprétation douce et folle qui a su conquérir le coach. Face à elle, il y avait Julianna (« Fly Me To The Moon) et Caroline. Cette dernière s’était attaquée à « La puissance » de MHD. Zazie absolument séduite et touchée par la prestation de la jeune femme ne voulait pas laisser filer le talent. Volée, Caroline file donc dans son équipe. Dernier talent de l’équipe de Florent Pagny à poursuivre l’aventure, direction les duels : Lorrah Cortesi qui reprenait de manière très personnelle « Enjoy The Silence » de Depeche Mode. Cécile et Alice N’Guyen n’ont pas été retenues pour la suite.





Voilà donc les membres de la team Pagny avant les duels : Hobbs, Isadora, Laura Cortesi, Gabriel, Yasmine Ammari, Norig (volé), Raffi Arto, Aurélien (volé).