Par Sabine BOUCHOUL

Il avait fait pleurer Pascal Obispo et Zazie lors des auditions à l’aveugle. Hobbs faisait l’unanimité avec sa reprise sensible de Paradis Perdus , le titre de Christophe à la sauce Christine (& The Queens, évidemment). Pour convaincre son coach de le garder dans son équipe pour la suite de l’aventure The Voice, le jeune homme décide de s’attaquer à un tube de Sam Smith, Stay With Me . Dès les répétitions, son coach est impressionné. Florent Pagny note que le jeune homme possède tout. Il sait tout faire, mais il sait trop bien faire. Il le prévient : « attention à ne pas sacraliser toutes les phrases ». A ne pas tout envoyer, car « ça fait sucre sur du sucre ». Hobbs, en élève attentif et studieux, suit les conseils de son maître et livre une prestation très émouvante et sensible, portée par cette voix de velours qui est sa caractéristique.

Pascal Obispo est de nouveau touché par la grâce de l’interprétation. S’il ne lâche pas de larmes, cette fois, il est en revanche particulièrement ému. Les yeux plissés. Le regard embué. La prestation de Hobbs est, celle qui a les faveurs de tous les coachs. Il était opposé à Angelo (sur « Casser la voix ») et Joss Bary (sur « Family Portrait »). Question de sensibilité, pour Zazie. Pour Florent Pagny, Hobbs est « un orfèvre », il est « tout en dentelle » et « très très fort ». Curieux de voir ce que le jeune homme peut encore proposer, il décide de poursuivre avec Hobbs.