Par SB | Ecrit pour TF1 |

Hobbs travaille d’arrache-pied à la suite de sa carrière. Le talent de Florent Pagny a ému les téléspectateurs de The Voice avec sa voix puissante et ses interprétations à fleur de peau. Sa reprise de « Paradis perdus » (version Christine & The Queens) est encore dans toutes les mémoires. Le jeune homme n’a pas réussi à se hisser jusqu’en finale mais il ne s’est pas laisser abattre. Sur Twitter, Hobbs annonce même la sortie prochaine de ce qui pourrait être un futur tube de l’été. Hobbs a travaillé avec le duo électro Lost Island. Ces derniers ont présenté un premier extrait pour la première fois au public lors du festival Imaginarium.

Hobbs a en effet posté sur Twitter un vidéo de la petite bombe électronique. Et à en croire le public qui s’est lâché sur la mélodie, il a été conquis. Le talent de Florent Pagny écrit : « petite collaboration à venir pour cet été, avec le duo Lost Island. Voici l’extrait de la première fois jouée à @ImaginariumF !! Restez connectés, du lourd arrive encore après ça ». De quoi susciter encore un peu plus l’attente des fans qui en demandent plus ! « Oh vraiment cool ça donne bien », « Je suis trop contente pour toi. Tu le mérites », « Génial ! Vivement », écrivent les fans de Hobbs.