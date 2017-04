Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

A 19 ans, Chloé est une musicienne-née. Poussée par sa maman à chanter depuis sa plus tendre enfance, la jeune femme participe à The Voice pour rendre hommage à sa grand-mère décédée.

Etudiante en fac de lettres et sciences humaines à Limoges, Chloé se sert de la musique comme une thérapie. En perdant sa grand-mère, elle a senti ce besoin de chanter la vie. Aujourd’hui, son frein principal est sa ville de naissance. Pour elle, les opportunités ne courent pas les rues. Samedi soir sur le plateau de The Voice, elle tente sa chance pour espérer faire carrière. Poussée par sa maman et sa famille, elle interprète Skinny Love de Bon Iver. Une chanson pleine de sens et d’espoir pour la jeune femme, encore en deuil.

Dès la première note, Florent Pagny lâche un "c’est joli". C’est d’ailleurs lui qui se retourne le premier en écoutant la jeune femme interpréter le refrain de cette chanson reprise par la chanteuse Birdy quelques années plus tard. A coup d’envolées lyriques, elle provoque chez les coachs une émotion certaine qui ne passe pas inaperçue. Mika est le deuxième coach à se retourner sur la voix peu singulière de Chloé. A la fin de la prestation, elle fond en larmes, submergée par l’émotion. Zazie est la première à prendre la parole. "Au départ, je pensais voir un homme. Vous avez des possibilités incroyables pour une voix si grave", avoue-t-elle. Même si elle ne s’est pas retournée, elle la félicite pour sa prestation.

Florent Pagny enchaîne. "Après avoir écouté tellement de talents, j’arrive à ma sixième saison et j’aime le mystère […] Vous m’avez proposé quelque chose où je me suis dit ‘il y a pleins de choses, j’adore’. Le médium arrive, il éclaire et j’appuie tout de suite", avoue-t-il, confiant. Mika, lui, souligne "la chaleur humaine" dans la voix de Chloé. Pour la jeune artiste, le choix est déjà tout fait : c’est vers Florent Pagny qu’elle se tourne. Les commentaires de ce dernier sont plus que convaincants.