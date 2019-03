Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Le talent révélé dans la saison 1 de The Voice, a mené un “long et pénible combat contre la maladie” avant de s’éteindre, à l’âge de 45 ans.

Selon les informations de France 1ère, Jessica Plésel a été incinérée, le vendredi 15 mars. La chanteuse originaire de Martinique s’était installée à Paris, dans les années 1980, pour développer sa carrière musicale. Jessica Plésel avait accompagné le grand Johhny Hallyday, comme choriste, durant près de deux décennies. La chanteuse avait aussi collaboré avec plusieurs artistes de renommés comme Barry White, Mylène Farmer ou encore Boney M.



"Tu nous auras donné une magnifique leçon de vie"

“Ma Jess, tu t’es battue avec foi et grande dignité contre la maladie, sans jamais te plaindre”, a partager son amie Gisèle Streuli, dans une lettre publique. “Tu nous auras donné une magnifique leçon de vie. Tu es la plus belle âme que j’ai pu connaître ici-bas. Ta disparition me rappelle aussi comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses, et qu’il faut profiter de chaque seconde, de chaque minute ici-bas avec les personnes que l’on aime.”







L’équipe de The Voice est très triste d’apprendre la disparition de Jessica Plésel. Elle nous avait offert une magnifique prestation sur le plateau de The Voice lors de la première saison, en reprenant "L'envie" de Johnny Hallyday… Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches.