Depuis toute petite, Ilicya sait qu’elle est faite pour être devant les projecteurs; elle se déguise, chante, et “se prend pour une star”. En grandissant, elle réalise qu’on peut y arriver si on s’en donne les moyens. “Chaque personne qui s’en donne les moyens, peut arriver en haut de l’affiche,” selon Ilicya. Avec The Voice, Ilicya veut “entrer dans la cour des grands” et partager avec le public. “Je pense avoir les épaules pour devenir une star et je vais y arriver”.

“À l'ammoniaque” (PNL)





Pour ce troisième prime des auditions à l’aveugle, Ilicya a choisi de reprendre le tube de PNL, “À l’ammoniaque”. Soprano se retourne au premier refrain et souligne à voix basse, le culot d’Ilicya de reprendre un titre pareil à The Voice. Alors qu’il pense être le seul en course, Julien Clerc, Jenifer et Mika se retournent tous à la dernière seconde. Ce sont donc quatre fauteuils retournés pour Ilicya. Dans la family room, ses proches exultent ! “Il y avait de l’orient dans votre voix,” se réjouit Julien Clerc qui en profite pour demander une leçon de rap à Soprano. “Je ne me suis pas retourné parce que je suis le rappeur de la bande mais parce que j’ai senti le côté rebelle et doux de ton interprétation. C’était magnifique,” explique Soprano. Jenifer a appuyé pour “la sensibilité féminine apportée dans cette chanson”. Pour l’aider à faire son choix, Ilicya demande à regarder les yeux des coachs et c’est finalement Jenifer qui gagne cette compétition ! Bienvenue dans The Voice.





