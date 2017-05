Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi, la bataille a fait rage sur le plateau de The Voice, notamment dans l’équipe de Mika. Le coach a décidé d'affronter trois jeunes femmes bourrées de talents : Lou Mai, Juliette et Imane. Les trois copines n’avaient qu’une poignée de minutes devant elle pour convaincre, séduire mais surtout remporter le fameux trophée les amenant sur les primes en direct. Imane, la candidate marseillaise a choisi de jouer son avenir dans l’émission sur Une autre saison de Josef Salvat. Un morceau entêtant, frais qui mélange le français et l’anglais. Emballé par la proposition de la jeune femme Mika n’a pas caché sa joie. "C’est bien ça, super". L’objectif pour le talent qui a ébloui les quatre coachs lors de son audition à l’aveugle : faire ressortir sa sensibilité. "C’est la première fois que je vais faire ressortir la carte de l’émotion", confiait-il à la caméra à pendant les répétitions.

"Ton job, c’est pas de faire des pirouettes"

Coach intraitable mais juste, Mika a fait des commentaires à Imane lors des répétitions pour le jour J. "Ton job n’est pas de faire des pirouettes", a déclaré l’interprète de Grace Kelly. "Ton job c’est de communiquer l’émotion et de raconter une histoire, et ce n’est pas ce que tu es en train de faire", a-t-il ajouté, "choqué" de ce qu’il entendait. "J’ai eu l’impression de perdre Imane", a-t-il conclu. Avec ses conseils précieux, le coach a réussi à redonner confiance en la jeune femme. C’est d’ailleurs elle qu’il a choisi pour les directs. Bravo à elle !