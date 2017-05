Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début des auditions à l’aveugle Imane fait partie des talents qui surprennent. Pour autant, lorsque débutent les directs, toutes les cartes sont rebattues et la pression monte. Autant constater que le talent est plus qu’attendu sur sa prestation. Histoire de corser la chose, la jeune marseillaise décide de revisiter Quelque chose de Tennessee, un titre sur laquelle la puissance de Johnny Hallyday s’avère très efficace.





Plutôt que de copier le maître et « taulier » de la chanson française, le talent prend le parti de renforcer le côté délicat et sentimental de ce tube. Avec une apparente légèreté et en mélangeant subtilement la délicatesse et la puissance de sa voix, elle propose une version totalement inédite de ce succès populaire. Les compliments pleuvent face à cette interprétation qui donne l’impression que la chanson vient de sortir alors qu’elle date de 1985, une époque à laquelle Imane n’était pas née ! Dithyrambique, Zazie la compare à Kirikou tant Imane réussit à se dépasser et à emmener tout le monde dans son univers. Et c’est vrai que l’espace de quelques minutes ce talent nous plonge dans un moment merveilleux qui ne peut que susciter l’admiration. Malheureusement pour Imane, le public préfère qualifier Vincent Vinel et Audrey. Heureusement son coach Mika décide de la garder et de lui permettre de participer aux prochains directs.