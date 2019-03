Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Dans l’équipe de Julien Clerc

Laura a repris “Les enfants paradis” de Saez. Un message poignant en hommage aux victimes des attentats de Paris. Laura a convaincu Jenifer et Julien Clerc par l’intensité de sa prestation. “Il fallait venir à The Voice, à une heure de grande écoute, avec un texte lourd. Quand on a un courage comme ça, ça augure bien de la suite,” commente son coach.







Valérie Daure vient de Montréal et a revisité “I will survive” de Gloria Gaynord. Valérie a convaincu les quatre coachs ! “J’ai aimé ce mélange de chant et de flow,” commente Julien Clerc. “C’est une très belle artiste et je me réjouis qu’elle soit dans mon équipe”.



Théophile Rénier a performé sur “Malheur Malheur” de Maître Gims. Le gagnant de The Voice Belgique a convaincu Julien Clerc.



L’équipe de Julien Clerc compte désormais 15 talents.

Dans l’équipe de Mika

Camille a chanté “Leave a light on” de Tom Walker. “J’adore cette fille. Elle est fascinante,” commente Mika. “Je vais lui donner de la confiance”.







Estelle a convaincu Jenifer, Soprano et Mika avec “Heathens” de 21 pilots. Mika a été un peu dur avec ce talent qui chante dans le métro lyonnais, en lui disant de travailler. “Je ne pensais pas qu’elle allait me choisir,” avoue ce dernier.





L’équipe de Mika compte désormais 13 talents.

Dans l’équipe de Soprano

Scam Talk est un duo qui a mêlé beatbox, looper et chant. Leur performance sur “This is America” de Childish Gambino a convaincu les quatre coachs !







Adrien a offert un spectacle détonnant sur la bande originale du film de The Greatest Show Man.







L’équipe de Soprano compte désormais 12 talents.

Dans l’équipe de Jenifer

David Té a repris “Formidable” de Stromae et a convaincu Soprano et Jenifer.







Tania a chanté un classique, “Besame mucho” de Consuelo Velazquez. Sur la scène de The Voice, elle était accompagnée de sa maman, grande star de la musique flamenco. Une prestation qui a tiré des larmes à Jenifer !







Anne-Sophie a bluffé trois coachs avec sa voix haut perchée sur la reprise de Minnie Ripperton, “Loving you”.







La team Jenifer a 15 talents désormais.

Place maintenant au résumé de Frédéric Longbois :