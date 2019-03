Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 30 mars, sur TF1 : Ina Ich performe sur "Ain't nobody" de Chaka Khan.

Depuis ses 19 ans, Thuy, accordeuse de pianos, peut vivre de sa passion, la musique. Cette jeune maman de 2 enfants chante aussi sur scène sous le pseudo d’Ina Ich, qui signifie "vacarme utile" en vietnamien. Fidèle à son nom de scène, la jeune femme propose un rock énergique. Sur las scène des auditions à l’aveugle, c’est sans son fidèle piano qu’Ina Ich se présente sur la scène de The Voice. Cette expérience sera une nouvelle occasion pour casser les codes et confronter le public de The Voice à son “rock énervé”.





“Ain’t Nobody” Chaka Khan (v. Triggerfinger)

Pour décrocher son billet pour The Voice, Ina Ich chante “AIn’t Nobody” de Chaka Khan (v. Triggerfinger).“T’es obligée de venir chez moi,” lance Jenifer à son talent. “C’est extrêmement authentique. Une vraie rockeuse ! Tu nous as fait pensé à LP”. Avec cette voix de caractère, Jenifer intègre une musicienne dans son équipe et atteint le minimum requis de 18 talents. Bienvenue dans The Voice Ina Ich !