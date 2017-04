Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce n’est pas une battle que Morgan et Incantèsimu ont livré ce samedi soir sur The Voice, mais plutôt une polyphonie à quatre voix qui a ravi le public et les coachs.

Ce samedi 15 avril, Mika a choisi de faire s’affronter Morgan, l’ancien résident de la Star Academy et les trois jeunes Corses du groupe Incantèsimu. Le coach souhaitait que ses talents puissent lâcher prise. Il a donc voulu les entendre sur une chanson pleine d’émotion, Streets of Philadelphia de Bruce Sprinsteen.



Si Incantèsimu a eu beaucoup de mal avec l’anglais pendant les répétitions, le groupe a décidé d’y inclure une version corse de la chanson interprétée par I Muvrini. Résultat : un moment suspendu et plein de grâce qui a eu droit à une véritable standing ovation de la part du public mais aussi des quatre coachs. L’interprète de Relax ne cache pas son désarroi face au choix qu’il doit faire. Un véritable dilemme s’offre à lui. « Si on s’est levé, c’est qu’il y avait une raison. Bravo parce que c’était franchement bien, » déclare-t-il avant de demander à entendre les avis de Florent Pagny, Zazie et M Pokora.



Zazie reconnaît la difficulté de choisir entre Morgan et Incantèsimu : « Il y avait une osmose et c’était magnifique ! » Cependant, elle préfèrerait garder les jeunes Corses pour leur voix et leur style si particulier. Florent Pagny est au diapason. « En effet il n’y a pas eu de fight (bataille, ndlr). Ils ont fait une polyphonie, ils ont partagé cette chanson, ils se sont amusés avec les harmonies. Et toutes les voix ont pris parfaitement leur place, » déclare l’artiste qui préfère, lui, garder Morgan qu’il estime avoir un plus large spectre musical que les Corses. Pour Matt Pokora, c’était également « un magnifique moment ». Mais contrairement à Forent Pagny, il garderait Incantèsimu pour justement tenter d’explorer d’autres choses avec eux.

Cependant, le choix définitif revient à Mika qui finalement décide de continuer avec Incantèsimu pour leur grain de folie. Morgan n’est repêché par aucun autre coach, il n’ira donc pas à l’Epreuve Ultime.