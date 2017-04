Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Mika n’aura pas le dernier mot. De nature intransigeante, le coach s’est plié aux exigences du trio corse Incantèsimu pour l’étape des battles. Pour cette deuxième étape, l’interprète de Grace Kelly a opté pour une chanson en anglais : Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Une chanson émouvante qui est censée faire briser la carapace des quatre talents. Seul bémol : les paroles sont compliquées, et ne correspondent pas forcément au répertoire musical des trois habitants de l’Île de Beauté. Morgan, quant à lui, se sent confiant. Il connaît le morceau et est fan du chanteur américain.

Jugé trop scolaire par Mika lors des auditions à l’aveugle, il doit réussir à ressentir la musique et se détacher d’une interprétation linéaire. La suggestion des Incantèsimu Face à la difficulté, le trio Incantèsimu tente le tout pour le tout et propose à Mika un réarrangement du morceau en corse. D’emblée, les trois jeunes hommes parviennent à s’ouvrir. C’est décidé : c’est en corse qu’ils vont chanter Streets of Philadelphia. Sur la scène, la quatuor a séduit les quatre coachs. Difficile alors pour Mika de les départager.

"C’est très difficile, on retourne vers la réalité et ça fait mal", avoue-t-il. "Si on s’est levés, c’est qu’il y a une raison", ajoute-t-il. Il faut dire que l’audition à l’aveugle des trois amis Corses avait subjugué les coachs. En mêlant des polyphonies corses au tube Zombie des Cranberries, ils avaient séduit Florent Pagny et Mika. C’est vers eux que se tourne Mika pour la phase de l’Epreuve Ultime.