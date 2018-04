Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Quand Pascal Obispo ne sait pas quel talent retenir pour la suite de l'aventure, il peut compter sur Mika pour l'aider et lui donner des pistes à suivre.

Pascal Obispo a souffert lors de cette épreuve de duels. Le coach, qui expérimente pour la première fois ce rôle, a eu beaucoup de mal à se séparer de certains de ces talents mais c'est la règle du jeu. Il a décidé d'opposer Betty Paturel à son trio J.A.T sur le titre "Désenchantée" de Mylène Farmer. D'un côté un groupe qui se connaît depuis plusieurs années et qui maîtrise assez bien l'art des harmonies, de l'autre une fille, toute seule. Pas évident à mélanger. D'ailleurs pour Florent Pagny, c'est "difficile à départager une contre trois". Les coachs eux-mêmes ne sont pas d'accord sur la décision à prendre. Florent Pagny se prononce en faveur de J.A.T, Zazie et Mika sont plutôt du côté de Betty.

Pascal Obispo est perdu. "Je ne peux pas avoir un joker", supplie-t-il après avoir dénoté toutes les qualités des quatres femmes. Voyant son collègue s'enfoncer dans son fauteuil, Mika décide de lui venir en aide : "Pascal, tu fais des disques", rappelle le coach. "Avec qui, si tu devais fermer tes yeux, instinctivement, tu voudrais travailler et faire des disques ?". La question de Mika a agi comme un déclic pour Pascal Obispo qui, finalement, décide de retenir Betty dans son équipe. Cependant, comme l'a rappelé Mika, les duos et trios qui sont passés par The Voice ont toujours vendu assez de disques pour être certifié disque d'or. C'est la fin du parcours dans le concours pour J.A..T mais peut-être pas dans la musique.