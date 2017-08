Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

A 11 ans, Leelou a un déjà un bel atout dans sa manche : elle joue du violoncelle, un instrument encore jamais entendu dans The Voice Kids. Cette petite Paloise issue d’une grande famille de musiciens a commencé à apprendre le violoncelle à quatre ans et demi ! Un instrument dont joue sa grand-mère et qu’elle surnomme affectueusement Yaya. De quoi émouvoir Nikos, car en grec, Yaya signifie… grand-mère ! La grand-mère de Leelou, qui vit à Los Angeles, sera donc un peu avec elle pour ce premier prime de la quatrième saison.

Et c’est avec le titre « If I Ain’t Got You » d’Alicia Keys que Leelou va enchanter notre trio de coachs. Après l’intro piano/violoncelle, la jeune fille se lance dans l’interprétation de ce titre mythique pour une prestation pleine d’émotion et de grâce. M Pokora, Patrick Fiori, Jenifer : il ne faut pas longtemps avant que les trois coachs se retournent de concert et assistent médusés à la fin de l’audition.

Emportée par l’émotion à la fin de la chanson, Leelou laisse couler quelques larmes sur ses joues, vite consolées par les coachs. « C’était génial », s’enflamme Jenifer. « On était à la limite de pleurer avec toi », lui avoue un Patrick Fiori encore touché. Depuis Los Angeles, connectée en direct grâce à la tablette de Nikos, Cécilia, la grand-mère de Leelou, est également toute retournée, surtout quand sa petite-fille lui rend un bel hommage avant de choisir de rejoindre l’équipe de… Jenifer ! Son premier talent cette saison.