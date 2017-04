Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les battles sont une étape importante dans la course pour atteindre la finale de The Voice. Les talents et les coachs l’ont bien compris. Imane et Valentin, tous deux coachés par Mika, se sont lancés sur la scène pour leur face à face. Ils devaient interpréter le titre de Jain, « Come ». Une chanson difficile à chanter tant le rythme est soutenu. Et Mika avait conscience de cette difficulté supplémentaire pour les deux talents : « Le risque avec cette chanson c’est que c’est répétitif, vous devez la transformer en quelque chose qui vous ressemble un peu plus », leur a-t-il conseillé. Et au début, Imane et Valentin ont peiné à ajouter leur petite touche personnelle. Les deux talents interprétaient de la même façon ce titre. Une erreur selon Mika : « Il n y a pas beaucoup de tension, a-t-il ajouté. Vous réalisez que c’est une battle. Si une personne fait quelque chose, il ne faut pas juste faire la copie, il faut faire mieux. »

Des conseils judicieux et bénéfiques puisque Imane et Valentin ont compris l’enjeu de cette battle. Sur la scène de The Voice, ils se sont complètement lâchés. Une performance saluée par l’ensemble des coachs : « C’était fort, planté, précis. C’est très difficile ce que vous avez fait », a expliqué Zazie. De son côté, Mika a souhaité suivre son instinct et a décidé de poursuivre l’aventure avec Imane, âgée seulement de 16 ans : « Pour décider, je vais suivre un truc qui n’a rien à voir avec la voix, c’est le feu. Avec Imane, ça brûle un peu plus. » L’aventure s’est donc arrêtée à l’issue du prime pour Valentin.

Retrouvez le bêtisier de The Voice