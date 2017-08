Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est une première dans The Voice Kids ! Ce soir, un duo a fait irruption sur le plateau ! Ils sont jeunes, on la musique dans le sang... Faites la connaissance du groupe Anagram !

En temps normal, l'arrivée d'un duo et d'un trio ne choque pas les coachs et les téléspectateurs dans The Voice. Sauf que, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Jamais en quatre ans d'existence, The Voice Kids n'avait accueilli de groupe sur la scène. Ce soir, c'est donc une première pour le duo qui s'apprête à faire ses armes dans l'émission de divertissement. A gauche, il y a Aurélien, quinze ans. A droite, Alfred, quinze ans également. Amis depuis le CP, les deux artistes en herbe se sont retrouvés autour de la musique. Leur duo s’appelle Anagram. En guise de présentation, les deux mordus de musique s'introduisent de la façon suivante : « Deux blonds qui font du rap et du chant à la guitare ».

Pour eux, The Voice Kids est un rêve qui devient réalité pour les deux artistes, fans de première heure de l'émission. Alors pour défendre leur place, le premier duo de l'histoire de The Voice Kids reprend Il est où le bonheur du chanteur français Christophe Maé. Accompagnés de leur guitare, les deux adolescents enchaînent les notes de musique. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à faire chanter le public, et les coachs, qui se sont tous retournés en entendant les deux musiciens.

En ce qui concerne les éloges, les coachs sont généreux. M Pokora souligne l'attitude des deux chanteurs, tout en prodiguant des conseils aux mélomanes. Jenifer est curieuse. Elle a envie de voir de quoi les deux jeunes hommes sont capables, malgré sa réticence à accueillir des duos dans l'émission. "Vous avez l'air super fun, j'ai envie de m'amuser avec vous", avance la chanteuse. Et c'est vers cette dernière que les chanteurs se tournent pour la suite de l'aventure !