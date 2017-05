Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Dès les premiers instants de l’Épreuve Ultime, Mika, Zazie et Florent Pagny ont vécu un grand moment d'émotion. Mais quels talents ont fait autant vibrer les coachs ?

Neuf talents par équipe mais seulement trois places à donner pour les lives de The Voice 6. L'enjeu était de taille samedi soir aussi bien pour les talents et que pour les coachs. Ces derniers, contraints de départager des artistes qui les touchent, ont vécu de grands moments de doutes et d'émotion tout au long de la soirée.

Dès le premier trio, les larmes étaient d'ailleurs au rendez-vous. Mika et Zazie ne sont pas du tout restés insensibles à l'émotion de Vincent Vinel sauvé par son coach face à Manoah et Marvin Dupré. Alors que le jeune chanteur pleurait après l'annonce du verdict par Mika, ce dernier est apparu très ému dans son fauteuil rouge. Même chose pour Zazie qui s'est retournée quelques secondes pour sécher ses larmes devant cette séquence qui a su toucher tous les coachs.

Quelques minutes après ses camarades, c'est Florent Pagny qui a craqué. Le chanteur s'est laissé submerger par l'émotion en écoutant le discours d'adieu de Manoah. Éliminée samedi soir par Mika tandis que Marvin a été sauvé par Zazie, elle a confié, avant de quitter la scène de The Voice 6 : "Je voulais vous remercier très sincèrement car vous m'avez beaucoup touchée. Vous m'avez fait confiance, vous m'avez volée, vous m'avez apporté quelque chose dans mon estime et ça me fait beaucoup de bien." Un message qui mis Florent Pagny au bord des larmes. "Elle m'a tiré les larmes la gamine, je te jure. C'était beau", a avoué le coach à Mika.

