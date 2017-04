Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Mea Culpa. Samedi soir, les premières auditions à l’aveugle ont fait rage sur le plateau de The Voice. Et pour commencer cette deuxième étape de la meilleure façon qui soit, c’est Lisandro Cuxi et Angelo Powers qui ont ouvert le bal. Les deux talents se sont affrontés sur Runnin de Beyoncé. Un pari risqué pour les deux jeunes hommes qui ont dû faire ressortir leur sensibilité le mieux qu’ils le pouvaient. Une fois entré sur la piste, M Pokora a lâché ses lions et c’est très réussi.

Harmonieux, un brin mélancoliques, les deux chanteurs ont prouvé qu’ils méritaient tous les deux de continuer l’aventure. Elogieux à tous les niveaux, le choix de l’interprète de Comme d’habitude n’a pas été des plus simples. Surtout que les coachs ont aussi eu un mal fou à choisir leur favori. Partagée, Zazie a tenu à présenter ses excuses à Angelo Powers pour ne pas s’être retournée lors des auditions à l’aveugle. « On doit te demander pardon quand même, car tu as été le seul à te retourner Matt, c’est un autre timbre, avec plus de tissus, mais tu y vas quoi, c’est impressionnant, donc chapeau », déclare la coach gênée.

Mika aussi tient lui aussi à s’excuser. « Je suis complètement bluffé par la performance de Anglelo. On n’a pas entendu cette voix c’est vrai ! S’il sait faire ça en si peu de temps, qu’est-ce qu’il peut faire après ? Rien que pour ça je vote pour Angelo », ajoute-t-il. Même si Angelo n’a pas été choisi par M Pokora, son talent reste intact. Ce n’est que le commencement pour lui.