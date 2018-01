Par C.A | Ecrit pour TF1 |

Drea Dury a fait danser Pascal Obispo, Mika et Florent Pagny en reprenant le célèbre tube de Rihanna, RUDE BOY. Rencontre avec cette jeune colombienne de 22 ans qui fait désormais équipe avec Mika pour la 7ième saison de THE VOICE.

Pourquoi avoir tenté l’aventure THE VOICE ?

"Cela fait un moment que je chante et que je fais ma musique. Je trouve que c’est une belle opportunité pour apprendre de nouvelles choses."

Pourquoi cette chanson : RUDE BOY de Rihanna ?



Je voulais proposer un titre qui se rapproche de mon univers musical, qui représente bien mon personnage. Pour RUDE BOY, j'ai ajouté un morceau en espagnol que j'ai écrit. C’était une belle occasion, d’apporter ma touche personnelle sur cette reprise. Et les coachs ont adoré !"

Pourquoi avoir choisi Mika ?

"Mon premier choix était Pascal Obispo. Mais Mika m’a fait une critique très constructive. Il m’a dit : "T’as beaucoup d’énergie sur scène. Cela est un atout, mais cela peut aussi devenir une faiblesse." Il a détecté quelques imperfections et je pense qu’il va pouvoir m’apporter beaucoup."

Tu as fait danser les coachs pendant ta prestation, qu’as-tu ressenti ?

"Dès que je suis montée sur scène, je me suis dit que j’allais tout donner, même si ils ne se retournaient pas. Je chantais pour le public. Mais dès que je me suis mise à chanter, Florent Pagny et Pascal Obispo se sont retournés. Mon stresse s’est transformé en adrénaline et j’ai commencé à m’ambiancer. C’était super émouvant, j’avais envie de pleurer de joie !"

Comment vas-tu te préparer pour la suite de l’aventure ?

"Je vais prendre en compte tous les conseils que Mika pourra me donner. Puis je vais faire le bon choix de chansons. Je ne vais pas toujours chanter des titres festifs !"



Quel est ton point fort, selon toi ?

"Mon énergie. Je pense que ce sera un atout pour la suite. Aujourd’hui les artistes, ce n’est pas que la voix. C’est un tout. Le show compte beaucoup."

Comment définirais-tu ton style musical ?

"C’est une question très difficile ! J’ai beaucoup d’influences américaines. Du hip-hop, du dancehall… J’écoute également du RnB. J’ai été bercé par plusieurs cultures et c’est ce qui fait la richesse de mes différents styles."



Tu composes toi-même quelques titres ?



"Oui. J’ai toujours écrit mes chansons, j’aime bien écrire, raconter des histoires et mélanger l’espagnol et l’anglais dans mes chansons. J’adorerais avoir l’avis des coachs, ça me ferait plaisir."



Quel est l’artiste qui t’inspire le plus ?

"Alicia Keys m’a toujours inspirée. Elle m’a donné envie de chanter. J’aime beaucoup Celia Cruz pour ce qu’elle a fait au niveau salsa, c’était une femme forte."



Quelle est ta chanson du moment ?

J’écoute beaucoup un rappeur belge, HAMZA, et sa chanson VIBES.



Comment comptes-tu vivre l’aventure ?

"Je compte me donner à fond. J’ai beaucoup d’énergie à revendre !"