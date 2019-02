Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir dans The Voice, Jenifer fait son grand retour dans son fauteuil de coach après avoir déserté les plateaux durant 3 saisons. Dans une interview accordée à MYTF1, l'artiste se confie sur ses nouveaux coéquipiers et les nouvelles règles qui entrent en jeu pour cette saison 8.

Dans l’actualité de la chanteuse, outre The Voice, Jenifer se prépare pour une tournée qui débutera en mars prochain, sur les terres de sa Corse natale, à Ajaccio. Une tournée déclinée en deux spectacles différents. L’un, proche et intime, dans des salles à taille humaine. L’autre, flamboyant et électrique, dans des Zéniths. Par ailleurs, l’artiste vient de terminer le tournage de Le temps est assassin, une nouvelle fiction de TF1 dans laquelle Jenifer a un rôle important dans l’intrigue. Mais pour l'heure, c'est dans son rôle de coach de The Voice, qu'elle a choisi de se glisser à nouveau ...

Pourquoi avoir décidé de revenir dans votre fauteuil de coach ?

J'ai été très heureuse que l’on me propose de reprendre cette place et j’avais envie de faire partie, à nouveau, de ce programme qui dégage des valeurs positives et réunit famille et amis devant la télévision. De plus, j’étais très motivée par l’idée de retrouver mes amis coachs. The Voice est une émission que j’affectionne particulièrement car elle me permet de partager ma passion et de vivre une aventure humaine hors du commun. Pour les téléspectateurs, c’est un bon moyen pour s’aérer l’esprit. Il n’y a rien de mieux que la musique pour se divertir.

"Le casting est magnifique"

Quelles sont vos premières impressions ?

Le niveau des talents est, encore une fois, très élevé et le casting est magnifique. Il y a une grande diversité en termes de style musicaux.

Quels conseils donnez-vous à vos talents pour profiter de l’aventure ?

Je leur donne quelques filons pour les aider à s’épanouir. Si certains ont un style affirmé, d’autres se cherchent encore. Quoi qu’il en soit, je les conforte dans leurs choix et leur apprends à gérer le stress. Le trac est une arme et il faut savoir s’en servir. Avant chaque prestation, je leur dis de chanter comme si c’était la dernière fois.

Vous accueillez deux nouveaux coachs au sein de l’équipe : Soprano, coach dans «The Voice Kids», et Julien Clerc, qui découvre le programme…

Je suis ravie de leur arrivée. Soprano est un artiste qui parle et chante avec son cœur. Il est bienveillant, sincère et a toujours le mot juste pour réconforter. Il est fait pour être coach ! Quant à Julien Clerc, il est brillant et très heureux d’être là, d’autant plus qu’il suivait le programme les saisons précédentes. J’admire sa carrière et c’est un plaisir de l’entendre parler aux talents. Ses arguments sont toujours pertinents et intelligents. Il n’a pas mis beaucoup de temps à s’habituer à son nouveau rôle : c’est comme s’il avait toujours été là ! Je suis également très heureuse de retrouver Mika, avec qui je partage de bons moments. Parfois, nous ne sommes pas d’accord, mais il n’y a jamais un mot plus haut que l’autre. Il y a beaucoup de sincérité entre nous.

Comment abordez-vous les nouvelles règles de cette huitième édition ?

Elles peuvent être frustrantes pour le coach mais très drôles pour les téléspectateurs. Ce qui est sûr, c’est qu’elles vont dynamiser l’émission ! Nous avions, pendant les auditions à l’aveugle, la possibilité de «bloquer» un coach pour l’empêcher d’attirer un talent dans son équipe. Ensuite, une nouvelle étape est apparue : «les K.O». A l’issue de cette épreuve, nous pouvons garder six talents sur les dix-huit qui composent notre équipe. Chaque talent choisit une chanson et se présente face à nous. A la fin de la prestation, trois décisions s’offrent à nous : permettre au talent de continuer l’aventure, l’éliminer, ou bien l’envoyer en «zone rouge», si l’on veut s’accorder une réflexion supplémentaire. Mais il faut faire très attention, car les autres coachs peuvent décider de récupérer le talent dans leur équipe.

The Voice - Saison 8, à partir de samedi 8 février 2019 sur TF1.

Interview : Bastien VAZ