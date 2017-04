Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Pour la battle qui oppose Manoah et Hélène, Zazie demande à Vianney et Joyce Jonathan de participer. Les deux artistes s’y prêtent avec plaisir.

Zazie ne manque pas d’idées ! Originale à souhait, elle demande à Hélène et Manoah de s’approprier Les filles d’aujourd’hui interprété originellement par Vianney et Joyce Jonathan. Histoire de motiver ses talents pour la battle, la chanteuse invite ses camarades artistes à assister aux répétitions. Une surprise de taille qui éblouit Hélène. En revanche Manoah est tellement concentrée qu’elle ne se rend pas du tout compte que les deux chanteurs sont là. Son refrain terminé, elle les découvre et se cache derrière ses partitions.





Afin de poursuivre l’émerveillement suscité, Zazie décide qu’elle va jouer le rôle du public avec Vianney et Joyce Jonathan. Une manière originale d’obliger Hélène et Manoah à « sortir de leur singularité » et à donner le meilleur. Attentifs et ravis, Joyce Jonathan et Vianney se transforment en spectateurs d’un jour. Manifestement ravis, tous deux s’émerveillent de cette version inédite de leur tube. A tel point qu’ils applaudissent les deux talents. Vianney les congratule chaleureusement avec un « bravo les filles » avant de livrer son avis pendant que Joyce Jonathan analyse les qualités techniques de Manoah et Hélène. Quoi qu’il en soit Zazie a réussi son pari : offrir une surprise qui incite ses talents à briller de mille feux lors des battles.