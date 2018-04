Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Avant la première épreuve des duels de cette 7e saison de The Voice, Florent Pagny a réuni Hobbs et Isadora pour une séance de coaching détonante. La bonne humeur est au rendez-vous !

Pour participer à The Voice et tenter de franchir chaque étape du concours, les différents talents sélectionnés se doivent de beaucoup travailler. Mais il n’est pas interdit de le faire dans la bonne humeur. Alors avant d’attaquer la première salve des duels de cette 7e saison de The Voice, Florent Pagny a décidé de placer sa séance de coaching auprès de Hobbs et Isadora sous le signe de la bonne humeur.



Florent Pagny connaît l’enjeu de cette prochaine émission de The Voice. Deux talents de la même équipe vont s’affronter face à face. Chaque talent devra se surpasser pour faire la meilleure performance possible afin de convaincre son coach de le garder. Et pour cause, à l’issue de chaque duel, un seul d’entre eux sera sélectionné. Plus aucun repêchage ou vol de talent possible. C’est une place pour les grands shows en direct qui se joue. Alors, sans doute pour détendre un peu l’atmosphère, le coach a décidé de s’amuser un peu avec ses deux protégés avant d’aborder le vrai travail.



Les répétitions avec Florent Pagny se font donc dans la joie et la bonne humeur. Il blague sur les éléments de décor de la salle de répétition. En effet, sur les murs, de nombreuses phrases inspirantes ou non sont accrochées aux murs : « Tu n’es pas ordinaire et ça me plaît », « Il y a du paradoxe chez toi », « C’est une voix venue d’ailleurs », « Il y a une part de mystère chez toi », « Vas-y Franky, vas-y »… Alors en cas de panne d’inspiration, le coach se dit qu’ils pourront, non sans humour, y puiser celle qui leur manquerait… Florent Pagny pense même peut-être s’en servir pour gratifier la prestation de ses protégés de quelques commentaires.



Mais pour savoir quelle chanson Isadora et Hobbs vont interpréter et lequel des deux continuera l’aventure à l’issue du prime, rendez-vous ce samedi 7 avril sur TF1 à partir de 21H00.