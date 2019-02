Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 19 février 2019, sur TF1 : Ismail Shadow a “mis tout le monde d’accord” avec le titre “Unintented” de Muse.

Il n’aura pas fallu très longtemps aux quatre coachs pour se retourner à l’unisson. A 24 ans, Ismail interprète “Unintended” du célèbre groupe de musique Muse. Accompagné de sa guitare, le talent semble avoir fait ça toute sa vie. Standing ovation des coachs et du public ! “Il a mis tout le monde d’accord,” commente Nikos depuis la Family Room.

Ismail Shadow - “Unintented” de Muse

“On s’est tous retournés sur la douceur,” souligne Mika. Cette douceur qui lui vient de l’amour de sa maman, celle qui lui a fait découvrir la musique et à qui il tenait à rendre hommage ce soir. “Tu as un côté étrange mais beau, qui va avec ta personnalité. C’était magnifique,” commente Soprano. “On voit que vous prenez votre pied quand vous chantez,” lance Julien Clerc.



Julien Clerc se rate sur le block

Surprise ! Le coach pensait avoir appuyé sur le bouton block pour disqualifier Mika. “J’étais sûr qu’il allait faire les supers compliments,” explique le nouveau coach. Avec étonnement, il découvre que cela n’a pas fonctionné ! Alors pourquoi ? Un point sur cette nouvelle règle du jeu s’impose. Le bouton block ne fonctionne uniquement, que si le coach visé par ce block, n'a pas encore buzzé. Après, il est trop tard. “Ecoutez c’est trop tard. Bienvenue dans The Voice ! Ca ne marche pas ce machin,” conclut Julien Clerc un brin fâché. Il fallait dégainer plus vite ! Au tour de Jenifer de prendre la parole pour convaincre celui qui “a fait chavirer son coeur”. “J’ai ressenti un peu de douleur à travers ton interprétation et en fait, ça m’a intrigué,” poursuit la coach. “Comme un appel à être aimé, écouté”. Avec ces mots, Jenifer parvient à convaincre Ismail de rejoindre son équipe.