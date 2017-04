Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Vous avez tilté sur l’un des titres entendus samedi soir dans la nouvelle soirée de battles de "The Voice". Vous ne savez plus quel est son nom : ne cherchez plus, on vous dit tout.

Il y en avait encore pour tous les goûts, lors de cette nouvelle salve de battles dans The Voice : des monuments de la chanson française, des tubes internationaux, de la pop, du rock. Les coachs ont une nouvelle fois rivalisé d'originalité pour proposer un éventail musical capable de plaire à toutes les oreilles : de Barbara à Jessie J, de Richard Anthony à ... . Éclectisme était le maître mot de cette soirée. Découvrez ci-dessous l’ensemble des titres interprétés samedi soir par les coachs et les talents de The Voice 6.

Fiche le camp Jack de Richard Anthony



A l’origine, titre écrit par Percy Mayfield, la chanson Hit The Road Jack a été popularisée par Ray Charles et Margie Hendricks. En 1961, Richard Anthony se réapproprie le titre qu’il a pour l’occasion en français pour son album Let’s Twist Again. C’est ce titre que Mika a choisi pour opposer le trio The Sugazz à JJ. Une battle plein d’humour et de réponse qui a littéralement propulsé le plateau de The Voice dans un club de jazz des années 60. Après avoir longuement réfléchi, Mika choisi de garder le trio pour la suite de l’aventure.

L’Aigle Noir de Barbara

C’est un titre emblématique de la mythique Barbara que Zazie a décidé de faire chanter à Emmy Lyanna et Dilomé. Paru en 1970 sur l’album Barbara. L’Aigle Noir a toujours fait l’objet d’une fascination particulière, notamment pour les paroles énigmatiques aux lectures diverses. Pour les deux talents de Zazie, il s’agissait de l’éclairer. "Que l’aigle soit plus blanc que noir". C’est une interprétation très profonde qu’Emmy Lyanna et Dilomé ont livré. Les coachs ont été littéralement scotchés par la prestation "bouleversante". Cependant, Zazie a décidé de se séparer de Dilomé et de poursuivre avec la jeune femme. Le jeune homme ne quitte pas encore l’aventure car Mika et M Pokora ont décidé le voler. Finalement il rejoint l’équipe de M Pokora.



Bang Bang de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj



Pour son trio 100% girl power, M Pokora a opté pour une chanson puissante. Un tube signé Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj : Bang Bang, nommé notamment aux Grammy Awards 2015 dans la catégorie "meilleur duo/groupe pop". Pour M Pokora, la chanson "c’est quitte ou double" pour les trois jeunes femmes. Karla, Lisa Mistretta et Lily Berry ont fourni une prestation vocale de grande qualité. Chacune s’est défendue comme une lionne et a prouvé qu’elles n’avaient rien à envier aux divas américaines. Cependant, M Pokora devait faire un choix : il a choisi de continuer avec Karla.



This One's For You de David Guetta et Zara Larsson

Tube de l’été 2016, This One's For You de David Guetta et Zara Larsson a fait danser les dancefloors du monde entier et elle a raisonné dans les stades de foot français, puisque le titre a été choisi comme hymne de l’Euro 2016. Chanson technique, le moindre écart peut être fatal pour ceux qui s’y attaquent. C’est sur cette chanson que Candice Parise et R’Nold, de l’équipe de Florent Pagny se sont opposés. Le coach a décidé de poursuivre avec R’Nold, décrit comme un artiste "étrange" par Mika.

Come de Jain

C’est une chanson que l’on ne présente plus : Come de Jain a envahi les ondes radio en quelques mois et a fait de Jain, la grande gagnante des dernières Victoires de la Musique. Pour Valentin et Imane, l’objectif et de se décoller de la version de Jain et livrer sa propre interprétation. Ne pas faire en trop et surtout ne pas se copier l’un et l’autre. Mika a bien eu du mal à choisir entre ses deux poulains et il a décidé de se fier "au feu" des talents : "ça brûle un peu plus pour Imane". C'est donc la jeune adolescente de 16 ans qui poursuit l'aventure avec Mika.



Les filles d'aujourd'hui de Joyce Jonathan et Vianney



Chanson d’amour plein de fraîcheur, les Filles d’Aujourd’hui est un single issu du troisième album de Joyce Jonathan, Une place pour moi. L’album est sorti en février dernier. C’est avec Vianney, chouchou de la variété française, que la jeune femme a enregistré ce duo et c’est à deux jeunes adolescentes que Zazie l'a proposé : Manoah et Hélène, les deux benjamines de son équipe. D’un côté le classicisme moderne, de l’autre la fougue électrisante. Après une longue hésitation, la coach choisit de garder dans son équipe, Hélène. Cependant, Manoah ne quitte pas The Voice, puisqu'elle a été volée par Mika. En revanche, c'est fini pour Léman.

Goodbye My Lover de James Blunt



Titre issu du premier album de James Blunt, Back to Bedlam, Goodbye My Lover est l'une des chansons les plus connues du répertoire du chanteur anglais. Et l'une des chansons les plus difficiles à chanter, car chantée dans une tonalité très haute. Florent Pagny a choisi d'opposer deux chanteurs à la voix cristalline : l'excentrique Bulle et l'introverti Gianni Be. Si le coach souligne quelques imperfections dans le duo, il juge que c'est une bonne performance dans l'ensemble. Pour la suite de l'aventure, Florent Pagny a choisi de continuer avec Gianni.

N'importe quoi de Florent Pagny

M Pokora a décidé d'opposer Andréa Durand et Vincent sur le premier single de Florent Pagny : N'importe Quoi, une chanson qui traite des problèmes de drogues et qui a valu le succès immédiat au chanteur. Ana Ka avait déjà interprété cette chanson lors de la saison 5 de The Voice. Pour M Pokora, le plus important pour départager ses deux talents sur cette chanson, c'est l'originalité et il estime que la proposition d'Andréa était plus intéressante, elle continue l'aventure.

When a Man Loves a Woman de Percy Sledge

Premier titre enregistré par Percy Sledge, c’est aussi son plus large et gros succès. Sorti en 1966, When a Man Loves a Woman est aujourd’hui un classique rythm and blues, largement repris dans les films, séries, publicités ou encore sur les télé-crochets. C’est sur ce titre-là que Kap’s et Lidia se sont opposées. Une battle de haut-voltige qui a tourné à la faveur de Kap’s. C’est en effet la chanteuse à la voix rauque que Florent Pagny a choisi de garder.

La groupie du Pianiste de Michel Berger

Chanson phare du répertoire de Michel Berger, la Groupie du Pianiste est paru en 1980 sur l’album Beauséjour. C’est ce single qui a permis au chanteur de se faire connaître sur la scène musicale française. Mika choisit d’opposer Juliette à Samuel, deux talents aux antipodes l’un de l’autre, niveau style et affinités musicales. Pour les départager, le coach se base sur la réinterprétation de l’apport personnel de chacun à une chanson maintes fois reprises. Mika choisit de continuer avec Juliette.

Rolling In The Deep d’Adele



Rolling in The Deep, c'est le premier single extrait du deuxième album d'Adele, 21. L'album qui a propulsé la chanteuse britannique au statut de superstar internationale. Ce titre, ultra connu, les deux femmes qui doivent la reprendre décident de la réinterpréter et la transformer totalement au niveau des arrangements. Julia Paul et Audrey commencent sur une instrumentation dépouillée qui monte en puissance tout au long de la chanson. Pour Zazie, la coach des deux talents, le choix n'est pas simple. La tête baissée, dans un souffle, elle lance le nom d'Audrey pour continuer l'aventure. Mais Julia Paul continue aussi l'aventure. Pour savoir dans quelle équipe, rendez-vous au prochain épisode.