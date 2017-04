Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La deuxième battle de ce soir est impressionnante. Deux voix s’affrontent sur la chanson « L’aigle noir » de Barbara. Emmy Liyana et Dilomé donnent leur maximum pour tenter d’accéder à l’épreuve ultime. Et Zazie leur donne les meilleurs conseils avant de s’élancer sur le ring. A l’issue de la prestation, la coach choisit de poursuivre l’aventure avec Emmy Liyana, malgré la performance réussie de Dilomé : « Vous avez été bouleversants, j’ai été émue », indique Zazie. Mais un événement important vient perturber la soirée puisque non pas un mais bien deux coachs choisissent de buzzer afin de voler Dilomé. Il s’agit Mika et M Pokora qui ont un véritable coup de cœur pour ce talent. Camille Esteban et Lémon sont donc sur la sellette. Une situation difficile à gérer pour eux, qui restent impuissants en coulisses : « C’est trop dure », assure même Camille.

Après ce double buzz, Dilomé a la possibilité de choisir avec quel coach il souhaite poursuivre l’aventure. Et c’est par l’interprète de « Juste une photo de toi » que le jeune homme souhaite être coaché pour l’épreuve ultime. Une véritable déception pour Camille Esteban qui accuse le coup. Très émue, elle tente de garder le sourire malgré sa tristesse : « Je suis un peu déçue mais c’est le jeu, The Voice restera l’une des meilleures expériences de ma vie », ajoute-t-elle. Du côté de Dilomé, il espère garder sa place jusqu’à la fin des battles. Mais dans The Voice, les rebondissements sont nombreux.

