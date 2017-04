Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Comment Jean-Marc Généreux occupe-t’il ses samedis soir quand il ne juge pas les prestations des danseurs dans Danse avec les Stars ? Il regarde les auditions à l’aveugle de The Voice bien sûr ! Mieux encore, il n’hésite jamais à dire ce qu’il pense de telle ou telle prestation. Son moment préféré hier soir ? Celui où Mika en coach compatissant, s’est glissé dans la peau d’un talent pour passer lui-même une audition à l’aveugle. Se plaçant derrière le mur, il est entré fébrilement pour découvrir que la salle est extrêmement silencieuse, sauf si, comme c’était le cas hier, les coachs retournés parlent. Et c’est alors qu’après une brève plaisanterie, il a commencé à jouer du piano et à chanter l’un de ses tubes les plus connus, Grace Kelly. Bien qu’ayant très envie de le faire marcher, Zazie, M Pokora et Florent Pagny ont fini par buzzer tous les trois en même temps. Cela même si perturbé et anxieux que les coachs ne se retournent pas, il en a oublié ses paroles quelques secondes. Fan de ce moment, Jean-Marc Généreux l’a immortalisé sur Twitter en commentant en anglais ce qui se traduirait par : « Ce mec chante comme @Mikasounds!!! J’aime ça!!! » avec une photo de Mika au piano.





De notre côté, on se demande si déchainé qu’il est dans sa propre émission, il s’extasie avec autant de ferveur lorsqu’un talent est à son goût, criant un tonitruant « Et ça, j’achète!!! ».



Un fan, un vrai !

S’il ne rate pas un épisode da la saison 6 de The Voice et n’est pas avare de compliments, le jury de Danse avec les stars en fait de même pour la version canadienne du programme, baptisée La Voix lorsqu’il se trouve dans son pays d’origine.