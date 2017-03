Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Rencontre au sommet au Zénith de Paris ! Le célèbre couturier Jean-Paul Gaultier est en effet venu soutenir M Pokora pour la première des deux dates parisiennes du chanteur et coach de The Voice.

En coulisses, les deux célébrités ont eu l’occasion de discuter un peu et de se prêter, tout sourire, au jeu du selfie. La rencontre a été immortalisée par plusieurs clichés relayés ensuite sur le compte Instagram de M Pokora et le compte Twitter de Jean-Paul Gaultier.

La première photo a été prise avant le concert. On y voit les deux hommes en pleine conversation dans les coulisses du Zénith. La seconde a été prise après le show et l’ambiance était visiblement à la détente et à la bonne humeur. Jean-Paul Gaultier a d’ailleurs fait référence à l’un des succès de Claude François repris par M Pokora sur son album dans son tweet en écrivant : « Il a les yeux bleus M Pokora. Bravo ! »

M Pokora est actuellement en tournée pour promouvoir My Way, son album hommage à Claude François. Il sera de nouveau sur la scène du Zénith de Paris ce soir avant de prendre la route direction Amneville, Tours, Douai ou encore Amiens. Il sera de retour sur scène à Paris le 8 décembre, mais cette fois à l’AccorHotels Arena de Bercy. On le retrouve également tous les samedis soirs sur TF1 dans The Voice où il tente actuellement de détecter les nouveaux talents de la scène française aux côté de Zazie, Florent Pagny et Mika lors des auditions à l’aveugle.





Zenith de Paris quelques minutes avant le show #realtalk #mywaytour @jpgaultierofficial venu soutenir 🙏🏼 Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 22 Mars 2017 à 1h46 PDT