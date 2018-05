Par SB | Ecrit pour TF1 |

La coach de The Voice Kids prépare son retour sur scène et annonce deux tournées au printemps 2009. L'une "intime", l'autre électrique.

Jenifer prépare son retour sur le devant de la scène musicale française. La jeune femme, coach de The Voice Kids, s’atèle à l’enregistrement de son nouvel album, elle a également concocté son retour sur les scènes de France. Et ce n’est pas une, mais deux tournées qui sont au programme pour Jenifer à partir du 8 mars 2019.

En effet, la belle Corse explique dans une très courte vidéo qu’elle prévoit une tournée « intime et proche » puis une « flamboyante et électrique ». Comprendre : une tournée dans les salles intimistes, proche du public, puis la tournée des Zéniths pour des concerts explosifs. La jeune femme explique pourquoi elle a voulu se lancer dans deux tournées distinctes : « parce que la vie est un roman plein de surprises », parce que « les deux tournées s’entrecroisent et se complètent ». Jenifer confie qu’elle a « hâte » de retrouver son public. « On va ensemble laisser parler nos cœurs ». Et de conclure : « parce que deux c’est mieux, parce que la vie est belle, parce que je vous aime ».

Dans le cadre de la tournée « proche et intime », Jenifer passera par Ajaccio (08/03), Nice (10/03), Bruxelles (16/03), Liège (17/03), Strasbourg (19/03), Marseille (21/03), Le Mans (28/03), Fougères (29/03), Lyon (05/04), Annecy (06/04). Pour la tournée « flamboyante et électrique », la coach de The Voice Kids sera à Amiens (26/04), Lille (27/04), Toulouse (09/05), Dijon (11/05), Nantes (16/05), Bordeaux (17/05), Paris (18/05), Rouen (23/05), Orléans (24/05) et Metz (25/05).