C’est en 2001 que le public découvre pour la première fois la jeune chanteuse alors âgée de 19 ans. Les téléspectateurs regardent ses premiers pas sur la scène de la Star Academy où elle apprend véritablement son futur métier. Après avoir remporté la première saison du programme en 2002, Jenifer enchaîne les succès avec des titres enjoués tels que « Des mots qui résonnent », « Au Soleil » ou encore « J’attends l’amour », tous issus de son album éponyme. 16 ans plus tard, la jolie brune est toujours sous le feu des projecteurs.

Sur les réseaux sociaux, la chanteuse a souhaité célébrer cet anniversaire avec un joli message adressé à ses nombreux fans : « Il y a 16 ans tout pile aujourd’hui, vous m’ouvriez les portes d’une existence dont je n’aurais même pas osé rêver, a-t-elle écrit. Je regarde avec tendresse ces 16 années de partages, d’émotions et d’échanges entre nous, vous qui me soutenez dans les moments de liesse comme dans les autres, et je me rends compte à quel point le lien que nous avons tissé à travers la musique est un merveilleux cadeau. On a grandi ensemble et j’ai en tête vos visages, vos sourires et vos mots. Vous m’avez toujours suivi, quels que soient les chemins. Vous avez toujours été au rendez-vous. Pour tout ça, je voulais vous remercier, en attendant notre très prochaine rencontre. »

Et si Jenifer est si nostalgique, ce n’est pas un hasard. La chanteuse a vécu de terribles épreuves durant l’année 2017. Elle a ainsi été témoin d’un dramatique accident de voiture faisant plusieurs victimes. Plus récemment, Jenifer a également dû faire face au décès de son oncle en Corse. Mais l’artiste devrait faire son grand retour prochainement, et notamment sur le petit écran avec la mini-série Traqués, dans laquelle elle incarne l’héroïne.





