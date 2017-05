Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Elle a beau ne plus être là, son esprit continue de hanter The Voice. Jenifer marque toujours les esprits des talents.

Lorsque Shaby annonce à Florent Pagny qu’elle va interpréter Mourir dans tes yeux de Jenifer le coach ne peut cacher son étonnement. Bien loin de tenter de dissuader son talent, le coach a pourtant du mal à masquer sa surprise. C’est en effet une manière originale de lui rappeler que son ancienne camarade fût une concurrente redoutable du show musical. D’autant que Shaby s’empresse de lui dire qu’elle veut chanter ce tube pour rappeler au public français qu’elle ne veut pas mourir dans ses yeux et qu’elle tient à continuer de chanter.





Considérant Shaby comme une virtuose qui a une voix magnifique qui réussit à en faire ce qu’elle veut, il lui conseille quand même de laisser son armure de guerrière au vestiaire pour mettre en avant sa générosité. Lors de sa prestation le talent y arrive parfaitement et provoque une grande émotion tout en revisitant totalement le titre de Jenifer. Si à ce stade personne ne sait ce que pense l’ex coach de cette prestation, force est de constater que Shaby a réussi son pari. Non seulement elle rend un magnifique hommage à Jenifer mais en plus elle se qualifie pour le grand show ! Quoi qu’il en soit, elle s’annonce comme une concurrente redoutable capable d’offrir un nouveau titre à Florent Pagny.