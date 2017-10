Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est désormais officiel ! Jenifer sera à l'affiche de Traqués, dont le tournage a déjà débuté en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est via ses réseaux sociaux officiels que la coach de The Voice Kids a fait part de la bonne nouvelle pas plus tard qu'hier. "Salut à tous!!! ...Je suis bel et bien en tournage de mon premier film pour tf1, l’équipe est au top tout se passe super et j’en suis fière et heureuse! Je reviens vite vous donner des nouvelles, en attendant je vous embrasse!!!!!!", a-t-elle écrit. Le message était accompagné d'une photo. Sur cette dernière, l'interprète de Paradis secret arbore un tattoo sur le côté gauche de son cou. Le dessin semble représenter plusieurs roses qui s'entrecroisent.

Est-ce un indice sur le personnage qu'elle interprète ? Quoi qu'il en soit, ce nouveau dessin temporaire s'ajoute à la liste de ceux que la chanteuse corse. En effet, elle en détient un à l'intérieur de son bras gauche, "ligati per sempre", ainsi qu'un autre sur son bras droit portant la lettre "A", un clin d'oeil adressé à son fils Aaron.

Jenifer devient Sarah dans "Traqués"



Dans Traqués, Jenifer interprète le rôle principal. La chanteuse, qui n'a jamais caché sa passion pour le septième art, entre dans la peau de Sarah, et se retrouve aux côtés de Félix Bossuet (Léo), Joffrey Platel (Simon Donatelli) et Constance Labbé (Juliette Lerebour). Sarah mène une vie monotone et solitaire jusqu’au jour où elle découvre Léo, 11 ans, caché dans le coffre de sa voiture. Bouleversée, elle décide de protéger Léo qui ignore encore que son père vient de mourir dans une fusillade. Le commissaire Simon Donatelli se lance sur leurs traces, intrigué par le passé trouble de Sarah. La femme et l’enfant se retrouvent embarqués dans une course poursuite pour sauver leurs vies. Une relation quasi filiale, forte et bouleversante, va naître entre eux. En tournage jusqu'au 27 novembre prochain, la jeune femme n'a pas le temps de se reposer. Dans quelques mois, elle retrouvera Patrick Fiori, Amel Bent et Soprano, les deux nouvelles recrues, pour tourner la prochaine saison de The Voice Kids !





