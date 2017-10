Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Vous connaissez Jenifer chanteuse, coach de The Voice… Bientôt, vous allez découvrir Jenifer comédienne ! La jeune femme de 34 ans jouera pour la première fois dans une fiction française. Entre la préparation de son nouvel album et le tournage de The Voice Kids, Jenifer a décidé de se lancer un autre défi : endosser le rôle d’actrice pour la télévision.

Jenifer jouera le rôle principal de la fiction française baptisée "Traqués", en coproduction avec TF1. La comédienne entre dans la peau de Sarah, et se retrouve aux côtés de Félix Bossuet (Léo), Joffrey Platel (Simon Donatelli) et Constance Labbé (Juliette Lerebour).



Sarah mène une vie monotone et solitaire jusqu’au jour où elle découvre Léo, 11 ans, caché dans le coffre de sa voiture. Bouleversée, Sarah décide de protéger Léo qui ignore encore que son père vient de mourir dans une fusillade. Le commissaire Simon Donatelli se lance sur leurs traces, intrigué par le passé trouble de Sarah. La femme et l’enfant se retrouvent embarqués dans une course poursuite pour sauver leurs vies. Une relation quasi filiale, forte et bouleversante, va naître entre eux.

Le tournage a déjà commencé et durera jusqu’au 27 novembre 2017 en région Provence-Alpes-Côte d’Azur !



Jenifer nous a déjà prouvé ses talents de chanteuse, découvrez sa prestation avec M Pokora et Patrick Fiori sur la scène de The Voice Kids ci-dessous :