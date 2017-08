Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Sahna a conquis les coachs avec sa reprise du tube de Jain, « Come ». Tous les coachs, sans exception. Alors forcément, chacun y va de son argument pour tenter d’attirer le nouveau talent dans son équipe. Et quand la jeune fille aux oreilles de chat fait son choix, elle fait d’abord mine d’aller vers Jenifer avant de bifurquer au dernier moment pour aller choisir M Pokora.

Alors que le chanteur se plaint d’avoir été décoiffé par le serre-tête (« Tu sais, j’aime pas qu’on me touche les cheveux » dit-il à ses acolytes), Jenifer n’en revient toujours pas de ce qui vient de se passer. « Non mais vous avez vu ce qu’elle a fait ? Est-ce que vous avez vu ce qu’elle a fait la petite coquine ? » Elle en vient même à rejouer la scène pour montrer son désarroi. « Elle m’a mis LE vent », dit-elle avant de parodier le jingle de l’émission : « This is the vent ! ».

Celui qui sort ravi de ce moment en tout cas, c’est M Pokora qui se retrouve avec un deuxième talent dans son équipe. Avec Sahna, il récupère ainsi une jeune fille avec son univers bien à elle, un peu fofolle et énergique à souhait. Nul doute qu’elle saura à présent conquérir une nouvelle fois le public et les coachs lors de sa prochaine prestation.