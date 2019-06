Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

SIDOINE

"Sidoine c'est le talent qui s'est révélé sur cette saison 8," avoue Jenifer. La semaine dernière, Sidoine a été sauvé par le public. Pour cette demi-finale, il a choisi d'interpréter "Vole" de Céline Dion. "Les gens qu'on aime partent toujours trop tôt. Il y a quelques temps, j'ai perdu un être cher et c'est un bel hommage que j'ai envie de lui rendre," raconte le talent. Sur cette chanson, il se livre beaucoup plus personnellement. "Une manière aussi de remercier le public qui m'a sauvé." A la fin de sa prestation, les coachs sont unanimes ! "Chaque semaine, il devient de plus en plus intéressant," commente Mika. "Tu as tout ce qu'il faut pour faire ce job". "Maintenant, on s'en rend compte c'est un interprète. Quand vous aurez trouvé LA chanson, on vous verra souvent sur cet écran," félicite Julien Clerc. "Sidoine a cette élégance, cette sobriété et ce goût du risque. Il provoque des émotions tout en gardant sa pudeur," confie sa coach avec beaucoup de fierté.



LEONA WINTER

Léona Winter, c'est la show-girl qui rêve de victoire. Sauvée par Jenifer la semaine dernière, elle veut séduire le public ce soir avec "Mourir sur scène" de Dalida. "Une transformiste qui chante du Dalida, j'avais peur que ça soit cliché. Mes doutes se sont envolées parce que je délivre un vrai message : je veux vivre sur scène !" raconte le talent en coaching. "C'était tout sauf caricaturale. Dalida chantait avec une grande sincérité et ce soir, tu nous as offert une prestation très honnête. Tu es une vraie artiste Léona !" commente Jenifer. "Moi je continue d'être étonné par votre parcours. Vous êtes un artiste de scène de grand talent" avoue Julien Clerc.



Qui a été sauvé par le public ?

Grâce à vos votes, SIDOINE s'est qualifié pour la grande finale de cette huitième saison. C’est donc malheureusement LEONA WINTER qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette demi-finale.

