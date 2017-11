Par SB | Ecrit pour TF1 |

Alors que les coachs de The Voice Kids sont repartis à la chasse du nouveau talent, Jenifer vient de dévoile son nouveau look.

Qui dit nouvelle saison, dit nouveau look. Et Jenifer en quelque chose. Alors que le tournage de la prochaine saison de The Voice Kids est en cours, la coach a partagé sur les réseaux sociaux son nouveau look et surtout sa nouvelle coupe de cheveux. La chanteuse a raccourci un peu les longueurs. Elle a également abandonné son noir de jais pour quelques mèches plus clairs qui adoucit encore plus son visage et l’illumine. En revanche, elle garde ses cheveux wavy pour une finition wild et sexy.

Alors que la saison 4 de The Voice Kids s’est achevée le 1er octobre dernier avec la victoire de la petite Angelina, les coachs se sont déjà mis au travail pour trouver la prochaine perle de la musique. C’est d’ailleurs un jury remanié qui débarque pour cette nouvelle saison. Comme le rappelle Jenifer : "C’est parti pour cette nouvelle saison avec mes copains, Amel, Patrick et Soprano! Hâte de vous retrouver. Encore une belle saison qui s’annonce! Bravo à tous".

Et comme en guise de teasing avec quelques mois d’avance, la belle annonce que "nos enfants" ont des "voix hors du commun". On peut s’attendre à de nouvelles émotions fortes. Lors de la saison 4 de The Voice Kids, Jenifer avait été particulièrement touchée par la reprise de l’une de ses chansons par trois talents, Lou, Cyril et Dylan. Souvenez-vous :