Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Le chanteur, révélé dans la saison 3 de "The Voice" avec Florian Garcia, donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Et surprise, après un an d’absence, il vient d’annoncer une tournée prévue à la fin de l’année.

Jérémy Frérot a fait une petite pause dans sa carrière. Souvenez-vous, sur le plateau de The Voice 3 en 2014, les Fréro Delavega interprétaient Caroline de MC Solaar lors des auditions à l’aveugle. Une version du tube du rappeur qui avait séduit Mika. Si les deux artistes n’ont pas remporté le show musical de TF1, ils étaient arrivés jusqu’en quart de finale.

Depuis la séparation du duo en 2016, Jérémy Frérot se fait très discret. Mais après un an de silence, il a décidé de revenir sur le devant de la scène. Ce mercredi 20 juin, le jeune homme originaire de Gujan-Mestras a annoncé qu’il partirait en tournée fin 2018. "Me voici, me revoici pour les anciens, un an sans nouvelle. Pas si ancien finalement mais c’est comme le retour d’un long voyage… Aujourd’hui, je vous donne des nouvelles et c’est comme si l’on s’était quitté la veille", a-t-il écrit sur ses pages Facebook et Instagram.

"Je reviens de voyage, on se revoit pour un café, une fête, au détour d’une rue. On a changé, on a grandi, les premiers moments sont déroutants, on se regarde dans les yeux et on en lit déjà trop d’un coup. Nous voilà donc au premier café, au premier regard, au premier sourire. Je m’appelle Jérémy Frerot, j’étais le Frero de Delavega et après un an de vie et de réflexion, je viens vous présenter mon monde", a-t-il conclu avant d’énumérer les nombreuses villes dans lesquelles il se produira à partir du mois de novembre prochain. Strasbourg, Lille, Lyon, Montpellier, Marseille… L’artiste va arpenter les routes de France pour terminer sa série de concerts à La Cigale à Paris le 11 décembre 2018.





Revivez les auditions à l'aveugle des Fréro Delavega dans The Voice 3 :