Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Un nouveau prime de battles de The Voice sera diffusé dès ce soir sur TF1. Au programme, plusieurs duos exceptionnels qui donneront leur maximum pour tenter d’atteindre l’épreuve ultime. Et une nouvelle fois, la soirée sera rythmée.

Depuis le début de cette sixième saison de The Voice, de nombreuses chansons ont été interprétées par les différents talents en compétition. Entre Adele, Stromae, Florent Pagny, Elton John, Asaf Avidan, Selah Sue ou encore Aretha Franklin, il y en a pour tous les goûts. Et ce soir, la playlist sera une nouvelle fois aussi variée qu’entraînante.

« Fiche le camp Jack » de Richard Anthony

« L’aigle noir » de Barbara

« Bang Bang » de Jessie J, Ariana Grande et Nicki Minaj

« Les filles d’aujourd’hui » de Joyce Jonathan et Vianney

« Rolling in the deep » d’Adele

« When a man loves a woman » de Percy Sledge

La nouvelle règle des talents volés



« Est-ce que je pourrai résister ? », se demande Mika. Pourra-t-il résister à l’envie de buzzer pour sauver un nouveau talent et remplacer l’ancien ? Réponse ce soir. La suite de la compétition s’annonce d’ores et déjà difficile pour les talents mais aussi pour les coachs. Leur cœur balance. Avec cette nouvelle règle impitoyable, les talents sauvés ne sont pas certains de rester jusqu’où bout de la compétition puisque les coachs peuvent buzzer une nouvelle fois afin de sauver un autre talent. Et ce dernier prend ainsi la place du précédent : « On sait jamais ce qui va se passer, c’est quitte ou double », prévient même M Pokora. Soyez donc au rendez-vous à partir de 20H55.

Dans la peau des talents volés...