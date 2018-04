Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Pendant le premier prime en direct de "The Voice", Xam Hurricane a tenu à adresser un message à un autre talent. À la fin de sa prestation, il a ouvert on cœur à Liv Del Estal, éliminée quelques instants plus tôt.

Sous ses airs de rockeur, se cache un garçon au cœur tendre. Xam Hurricane a de nouveau fait sensation sur le plateau de The Voice. Mais pour offrir aux téléspectateurs une nouvelle facette de sa palette vocale, il n’a pas misé sur un titre rock’n’roll comme c’est le cas depuis le début de la compétition. Le jeune homme de 23 ans a interprété une balade, à savoir Les Mots bleus de Christophe non sans une certaine appréhension. "Il y a cette peur d’être moins aimé que les autres, cette peur de ne pas être aimé", confiait-il avant de fouler la scène. Pourtant, sa performance a séduit les coachs et notamment Pascal Obispo, qui était très fier de son talent.





Si le "punk" de l’équipe de Pascal Obispo a choisi ce tube, ce n’est pas pour rien. Xam Hurricane souhaitait le dédier à un autre talent, Liv Del Estal. À la fin de sa prestation, il a tenu à avoir une pensée pour celle qui l’a poussé à s’inscrire au casting de The Voice 7. "Je tiens juste à dire un petit mot", a-t-il déclaré avant de se livrer à cœur ouvert.



"C’est Liv qui m’a fait rentrer dans l’émission et je tiens vraiment à la remercier parce que c’est une aventure incroyable que je suis en train de vivre grâce à elle. Je tiens à lui dire que si j’ai aussi bien chanté ce soir et que si j’étais aussi chargé, c’est peut-être parce qu’elle est partie. Je t’aime Liv", a déclaré le chanteur. Un moment riche en émotions, et ce d’autant plus que la jeune femme (équipe Zazie) venait de quitter l’aventure.