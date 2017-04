Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Les anciens talents de The Voice fourmillent de projets. Alors qu’Amir prépare déjà son deuxième album et que la jeune Liv vient de dévoiler le clip de son nouveau single, c’est au tour de Nungan de faire parler d’elle. Talent de la saison 2 de l’émission de TF1, la jeune femme réserve une belle surprise à ses fans ce mois-ci.

Le 21 avril prochain, Nungan lancera en effet son tout nouveau single, baptisé Peace and Love, sur les plateformes de téléchargement. Une chanson qu’elle présentera également en live pour le plus grand bonheur des spectateurs d’une salle de concert parisienne. Ce même jour, elle montera en effet sur scène entourée de son groupe pour un concert qui lui permettra de dévoiler ce single ainsi que le clip accompagnant ce dernier. Sans oublier certaines de ses créations musicales présentes sur son EP Un Jour sur Terre disponible prochainement.

"Bientôt notre concert au Bus Palladium le 21 avril ! Tellement hâte de célébrer avec vous la sortie de notre nouveau Single "Peace and Love" et de vous présenter le clip !! Le pressage des EPs se termine cette semaine ! Vous pourrez donc repartir avec le 21 !waouhh !! Hehe en attendant bonne semaine à tous !", a-t-elle d’ailleurs écrit sur Facebook.

Découverte dans la saison 2 de The Voice, Nungan a totalement envoûté les coachs lors de son audition à l’aveugle. La preuve, elle a fait un carton plein grâce à sa reprise de Come Together des Beatles, ce qui lui a permis d’intégrer l’équipe de Garou. Éliminée par son coach lors des battles face à Claudio Capéo, elle a été buzzée par Louis Bertignac avant de quitter définitivement l’aventure The Voice lors de la deuxième émission en direct.





