Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour TF1 |

Aujourd’hui, et à quelques heures d’une nouvelle soirée The Voice, le présentateur de TF1 fête ses 48 printemps.

Jour de fête pour Nikos Aliagas en ce 13 mai ! Comme tous les samedis, nous auront le plaisir de le retrouver ce soir dès 21h sur TF1 pour l’Epreuve Ultime dans The Voice. Au cours de la soirée, Zazie et M Pokora choisiront les Talents qui les représenteront lors des grands shows en direct. Mais cette émission aura un goût particulier puisqu’elle marque aussi l’anniversaire de l’animateur du programme en personne. C’est aujourd’hui en effet que Nikos Aliagas fête ses 48 printemps.

Pour l’occasion, plusieurs personnes ont tenu à lui rendre hommage sur Twitter en publiant messages et vidéos à son intention. Parmi elles, la journaliste Wendy Bouchard - qui officie sur la même chaîne de radio que le présentateur de 50’Inside - a écrit : « Bon anniversaire au Senor Meteo d'@Europe1 @laurentcabrol au grand Coeur tjs la pour vous éveiller ! Ét a L ami @nikosaliagas ». Mais l’homme de télévision et de radio que l’on connait est aussi un grand amateur de photographie et un passionné des réseaux sociaux. Aussi, c’est très régulièrement qu’il tweete et poste ses propres clichés (portraits, paysages…) sur Twitter et Instagram, glanés au cours de ses rencontres professionnelles et/ ou personnelles.

Retrouvez Nikos Aliagas, nos quatre coachs ainsi que les Talents pour les grands show de The Voice samedi 20 mai dès 21h. Happy birthday to you Mr Aliagas !