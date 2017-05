Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Venue de Nouvelle-Calédonie pour voir si elle a une chance de convaincre au moins un coach, Julia Paul vit depuis ses débuts des sensations très fortes. Lors des auditions à l’aveugle elle choisit de chanter Jacques a dit interprété à l’origine par Christophe Willem. A la dernière seconde Zazie et M Pokora se retournent. L’animatrice radio se qualifie donc pour les battles.





Là aussi, Julia Paul va vivre des sentiments intenses. Zazie choisit en effet de garder Audrey. Heureusement pour notre talent, Florent Pagny décide de la voler. Avec la nouvelle règle des talents volés, le talent doit attendre la dernière battle pour savoir si elle peut accéder à l’épreuve ultime. C’est finalement le cas. Lucide, Julia avoue « The Voice c’est un véritable ascenseur émotionnel. On passe vite d’une émotion à l’autre ».



Opposée à Nathalia et Marianne Aya Omac pour l’épreuve ultime, Julia Paul doit faire face à de redoutables concurrentes. Pour s’imposer elle prend un pari et choisit Je m’en vais de Vianney, une chanson qu’elle ne connait pas depuis longtemps. Et ça marche puisque son nouveau coach décide de la garder pour l’emmener aux directs. Désormais c’est une toute autre épreuve qui attend Julia Paul. A priori elle devrait se sentir à son aise puisqu’elle a l’habitude de donner des concerts dans son île. Armée d’une nouvelle confiance suite aux difficultés qu’elle vient de connaître, Julia Paul se pose vraiment comme un talent qui a toutes les chances d’aller vraiment loin. Mais dans The Voice rien n’est jamais gagné d’avance…