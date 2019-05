Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

LAUREEN

"Je sens chez Laureen, une qualité d'interprète dramatique formidable," confie Julien Clerc pour expliquer son choix de chanson. Pour cette deuxième soirée des grands shows en direct, Laureen interprète "Mon vieux" de Daniel Guichard. "La relation que j'aie avec mon père est très forte. Mon père sera dans le public et j'ai un peu peur d'être submergé par l'émotion," confiait le talent avant de monter sur scène. "Tu as vraiment bien chanté cette chanson Laureen, c'était très beau," commente son coach. "Je t'ai trouvé extrêmement touchante," souligne Mika.



PIERRE DANAË

La semaine dernière, c'est le public qui a choisit de le sauver. Pour ce deuxième prime, Pierre Danaë reprend un tube des Beattles, son groupe préféré lorsqu'il était plus jeune. Avec "Hey Jude", il veut aller chercher les gens et partager avec eux. Quoi de mieux alors que de chanter directement dans le public ? "Pierre c'était super ! Je ne vous ai jamais vu sourire comme je vous ai vu ce soir," commente Julien Clerc. "On a passé un bon moment de télé," ajoute Soprano.



LÉONARD

Pour ce deuxième prime, Léonard a décidé "de faire un pas vers Julien Clerc" en acceptant de chanter pour la première fois en français avec "Goodbye Marylou" de Michel Polnareff. "Léonard, c'est un surdoué musical. Cette chanson va montrer un côté plus doux de lui," se réjouit son coach. "Chanter du Polnareff, c'est vraiment risqué. Il y avait de la technique et de la tendresse. Une des plus belles performances de la soirée," souligne Mika.



Qui a été sauvé par Julien Clerc ?



Grâce à vos votes, un premier talent s'est qualifié pour la prochaine étape de cette huitième saison. Il s’agit de Léonard. Julien Clerc a choisi de qualifier Pierre Danaë.

C’est donc malheureusement Laureen qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette première soirée en direct.



