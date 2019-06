Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

PIERRE DANAË

"Il a une voix qui console, m'a dit une amie hier. Je crois que c'est pour ça que je vous ai sauvé," avoue Julien Clerc en coaching. Pour la demi-finale, Pierre Danaë interprète l'une de ses chansons préférées, "The Scientist" de Coldplay. Une chanson qui n'est pas sans lui rappelé son histoire passée avec son "grand amour". Va-t-il toucher le public ? "Ce que j'aime chez Pierre, c'est sa belle âme. Là, il a réussi à nous faire ressentir la même émotion que nous avons eue lors des KO. C'était très beau, je vous en remercie," confie Julien Clerc.



LÉONARD

Pour cette demi-finale , Léonard veut montrer une facette beaucoup plus rock avec "I'm still standing" d'Elton John. Le talent sauvé par le public la semaine dernière, dit ne pas avoir connu d'addictions aux drogues comme la superstar. "Mais depuis mes 12 ans, je dois faire face à une hypersensibilité. Je suis encore debout, ça me parle quand même," avoue Léonard. "Tu as tout déchiré. On s'est régalés !" commente Soprano. "Vous m'avez fait plaisir parce qu'il a réussi à être rock dans l'attitude mais détendu dans le relâchement. Je suis bien incapable de faire ce qu'il a fait," se réjouit Julien Clerc.



Qui a été sauvé par le public ?

Grâce à vos votes, PIERRE DANAË s'est qualifié pour la grande finale de cette huitième saison. C’est donc malheureusement LÉONARD qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette demi-finale.

