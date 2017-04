Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, TF1 diffusait le deuxième prime des battles de The Voice. Si certains talents se sont opposés sur des chansons américaines, d’autres ont préféré faire un face à face sur un célèbre titre français. C’est le cas de Juliette et Samuel M.

Etudiant dans une école de comédie musicale, Samuel M a dû oublier son apprentissage afin de se lâcher complètement sur la scène de The Voice : « Mika est en train de me dire ‘tu oublies tout ce que tu as appris’ », a-t-il expliqué. Une prise de risque nécessaire dans la compétition puisque le niveau était bel et bien au rendez-vous. De son côté, Juliette n’a pas eu d’autres choix que de mettre entre parenthèse ses craintes afin de lever la voix. Sur le titre de France Gall, « La Groupie du pianiste », les deux talents ont donc tenté de séduire les coachs. Ils sont ainsi sortis de leur zone de confort afin de se surpasser en quelques minutes. Mission réussie puisque la prestation a été saluée par Zazie, Mika, Florent Pagny et M Pokora.

Mais les battles sont aussi une étape redoutable. Et les coachs doivent faire un choix crucial pour la suite de l’aventure. Après la prestation de Juliette et Samuel M, Mika a donc eu la lourde tâche de choisir lequel des deux ira à l’épreuve ultime : « Vous avez fait un truc joyeux et ce n’est pas facile, c’est un risque », a-t-il expliqué, visiblement conquis par la performance. Si M Pokora a salué la prestation de Samuel M, l’interprète de « Take it Easy » a préféré prendre la route du mystère avec Juliette. L’aventure continue pour la jeune femme.

Samedi, dernière ligne droite pour les battles !