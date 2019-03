Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Notez-le dans votre agenda : L'épreuve inédite des K.O. débarque le samedi 6 avril, 21h sur TF1. Plus que jamais, "The Voice" vous réserve des émotions fortes cette saison !

Il reste encore deux épisodes des auditions à l'aveugle à l'issue desquelles, les quatre coachs auront fini de constituer leur équipe. Mais la seconde épreuve inédite ne sera pas de tout repos pour Soprano, Julien Clerc, Jenifer et Mika ! Chacun d'entre eux devra soumettre tour à tour, ses 18 talents à la terrible étape des K.O. L'objectif : constituer la meilleure équipe composée de 8 talents seulement. Une épreuve totalement imprévisible et qui promet des émotions à débordement aussi bien pour les talents que pour leurs coachs. Qui saura résister à la pression ? Quel talent sera faire le bon choix de chanson ? La balle est dans leur camp et chaque talent est responsable de son propre destin.

K.O. Qui saura résister à la pression ?

Au programme : quatre soirées avec pour chacune, 18 talents par équipe, qui se succéderont sur le plateau du studio 217 pour performer. A l'issue de chaque prestation, la règle est simple pour son coach : faire un choix immédiat parmi ces trois propositions :







1/ Le coach buzze sur le bouton rouge et qualifie directement son talent pour la prochaine étape des Battles

2/ Le coach n'est pas convaincu et annonce en face à face à son talent que l'aventure s'arrête pour lui. Du jamais vu dans toute l'histoire de The Voice !

3/ Le coach a des doutes : direction la ZONE ROUGE pour son talent. Ce dernier aura peut-être la chance d'être rattrapé à la fin du prime mais attention, un des trois coachs aura alors la possibilité de le voler!

Vous l'aurez compris, tous les coups seront permis dans cette nouvelle étape cruciale pour la suite de la compétition. Les coachs n'ont pas oublié leurs talents coups de coeur qui ont parfois choisi une autre équipe que la leur ... Cette fois, Julien Clerc, Soprano, Mika et Jenifer ne se feront pas de cadeaux !