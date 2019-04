Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

C’est une chanteuse qui marche dans les pas de sa maman, la seule tzigane autorisée à chanter. C’est accompagnée de Negrita que Tania était venue défendre sa culture musicale sur le plateau de The Voice. Sa reprise de “Besame mucho” avait convaincu trois coachs mais c’est son histoire si particulière qui avait bouleversé sa coach Jenifer. “C’est un souvenir que je garderai toute ma vie. C’était un magnifique moment,” confie Jenifer. Mais les places sont chères pour cette soirée des K.O. ! Alors pour prouver à son coach qu’elle a eu raison de lui faire confiance, Tania a choisit d’interpréter une chanson de Donna Summer version tzigane, “Lucha por su dinero”. Mais comme pour les auditions à l’aveugle, Tania se fait accompagner par sa maman à la guitare. Attention néanmoins à partager avec le public et affirmer qui elle est. Tania doit vivre sa chanson à fond. “J’attends qu’elle brille par elle-même,” confie sa coach.







L'heure du verdict a sonné : "Je vais être sincère et directe. Je ne vais pas te garder pour la suite et je vais t’expliquer pourquoi. Je sens cette force autour toi, la force de ta sublime maman Negrita, que j’admire énormément. J’ai un profond respect pour la culture tzigane et que tu sois là déjà, c’est un beau cadeau. T’as une grande voix mais je pense que tu as besoin de t’émanciper".

Adios Tania

“Je vous remercie énormément de m’avoir emmenée jusqu’ici. Merci coach”. Jenifer a pris sa décision... L’histoire The Voice s’arrête pour la chanteuse tzigane qui aurait marqué cette saison par son talent, son histoire et sa sensibilité à fleur de peau. Bonne chance pour la suite Tania !





