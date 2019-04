Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

C’est une première dans The Voice ! Depuis l’âge de 17 ans, Rémy se transforme en Léona Winter. “C’est le phénomène de cette saison 8. Un personnage à part terriblement attachant. Elle fait le spectacle et elle le fait bien, avec une voix presque lyrique,” commente sa coach en coulisses.





La première fois, Léona Winter avait choisi de faire quelque chose de très vocal mais cette fois, il veut proposer une prestation un peu plus délurée. Elle est bien décidée à faire le show pour séduire sa coach. “Je vais tout faire pour que Jenifer adore ma prestation !” Pari réussi pour Léona Winter puisque les quatre coachs sont debout et chose rarissime : Julien Clerc danse ! “Je me souviens que la dernière fois, il y avait quelques faussetés. Aujourd’hui, vous avez été d’une justesse chirurgicale. Je vous félicite, c’était super !” commente ce dernier. Mika a lui aussi adoré, “franchement, tu la gardes”. Et Jenifer “remet le son” : c’est un coup de coeur pour Léona Winter !

